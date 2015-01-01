Электронный научный журнал «Медиаскоп» в соответствии с решением президиума ВАК при Минобрнауки РФ от 19.02.2010 и от 09.02.2016 включен в Перечень рецензируемых научных изданий.
Индексируется национальной библиографической базой данных научного цитирования РИНЦ
ISSN 2074-8051
Electronic scientific journal ”Mediascope” in accordance with the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission under the Ministry of education and science of Russian Federation was included into the list of peer-reviewed scientific publications in February 19, 2010 and February 9, 2016.
The journal is indexed by the Russian national bibliographic database of science citation ISSN 2074-8051
Журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп» является электронным продолжающимся научным изданием, официально зарегистрированным в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации Эл №77-6784 от 10 февраля 2003 года).
Издатель журнала: Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Учредитель журнала: Региональная общественная организация «Общество выпускников факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова»
С января 2013 года выпускается Объединенной редакцией факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ в рамках реализации договора о сотрудничестве между факультетом журналистики МГУ и ВШЖМК СПбГУ.
Электронный журнал «Медиаскоп», в соответствии с решением президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.02.2010, включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Публикация в журнале является печатным трудом.
Периодичность выпусков электронного издания «Медиаскоп» четыре раза в год (один раз в квартал).
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Потенциал гражданского общества и гражданских массмедиа в условиях политической консолидации в России (по результатам опросов социологических центров)
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Контентные стратегии поляризованных сообществ «ВКонтакте» в условиях украинского политического кризиса (2013−2015)
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«Обойдя половину мира…» (Рецензия на книгу: Городницкий А. Вдоль края планеты: Поэмы. СПб: Вита Нова, 2016)
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Обсуждение вопроса о русификации иноэтнических окраин Российской Империи в московской консервативной печати 1860-х гг.
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