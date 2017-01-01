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Электронный научный журнал «Медиаскоп» в соответствии с решением президиума ВАК при Минобрнауки РФ от 19.02.2010 и от 09.02.2016 включен в Перечень рецензируемых научных изданий.
Индексируется национальной библиографической базой данных научного цитирования РИНЦ
ISSN 2074-8051
Electronic scientific journal ”Mediascope” in accordance with the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission under the Ministry of education and science of Russian Federation was included into the list of peer-reviewed scientific publications in February 19, 2010 and February 9, 2016.
The journal is indexed by the Russian national bibliographic database of science citation ISSN 2074-8051

О «Медиаскопе»

Журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп» является электронным продолжающимся научным изданием, официально зарегистрированным в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации Эл №77-6784 от 10 февраля 2003 года). 

Издатель журнала: Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Учредитель журнала: Региональная общественная организация «Общество выпускников факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова»

С января 2013 года выпускается Объединенной редакцией факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ в рамках реализации договора о сотрудничестве между факультетом журналистики МГУ и ВШЖМК СПбГУ.

Электронный журнал «Медиаскоп», в соответствии с решением президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.02.2010, включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

Публикация в журнале является печатным трудом.

Периодичность выпусков электронного издания «Медиаскоп» четыре раза в год (один раз в квартал).

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Cодержание текущего номера

Недлин Леонид Яковлевич
Из цензурной истории газеты «Южный Курьер» Б.И. Харитона

Семенова Александра Леонидовна
Н.И. Богдановский – редактор-издатель

Галкина Марина Юрьевна, Лехтисаари Катя
Прогноз изменения государственного регулирования российских СМИ

Верховская Алла Исааковна
Потенциал гражданского общества и гражданских массмедиа в условиях политической консолидации в России (по результатам опросов социологических центров)

Круглова Людмила Алексеевна
Российские печатные СМИ: специфика онлайн-версий

Шляхова Светлана Сергеевна, Глазунова Анна Сергеевна
Семиотика социальной рекламы: универсальное и этническое

Радина Надежда Константиновна
Интент-анализ онлайн-дискуссий (на примере комментирования материалов интернет-портала ИноСМИ.ru )

Морозова Анастасия Валерьевна
Реклама как объект практической эстетики

Яковлева Марина Геннадьевна
Объективное vs реальное: критические замечания к концепции объективной журналистики

Вьюгина Дарья Михайловна
Цифровые стратегии медиабизнеса в условиях изменяющегося медиапотребления

Колчина Анна Сергеевна
Место и роль западных радиостанций в информационном пространстве СССР и новой России (на примере радиостанций: «Голос Америки», Би-би-си и «Радио Свобода»)

Вороненкова Галина Федоровна
Цифровое неравенство в парадигме научных дискуссий в Германии

Якова Тамара Сергеевна
Швейцария на пути преодоления цифрового неравенства: стратегии и практики

Бабюк Максим Иванович
К вопросу оплаты труда в сфере советских печатных СМИ в период НЭПа (по архивным данным РГАСПИ)

Кузьменкова Мария Анатольевна
Коммуникативная составляющая территориального брендинга (на примере Москвы и Подмосковья)

Плехова Ольга Владимировна
Частное и общественное телевидение Греции в годы финансового кризиса (2009−2016 гг.)

Зуйкина Кристина Львовна, Соколова Дарья Валерьевна
Контентные стратегии поляризованных сообществ «ВКонтакте» в условиях украинского политического кризиса (2013−2015)

Батыршин Радик Ирикович, Шариков Александр Вячеславович
Развитие представлений о факторах, определяющих рейтинги телепередач

Волгин Игорь Леонидович
«Обойдя половину мира…» (Рецензия на книгу: Городницкий А. Вдоль края планеты: Поэмы. СПб: Вита Нова, 2016)

Кругликова Ольга Сергеевна
Обсуждение вопроса о русификации иноэтнических окраин Российской Империи в московской консервативной печати 1860-х гг. 

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