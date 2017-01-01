Журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп» является электронным продолжающимся научным изданием, официально зарегистрированным в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации Эл №77-6784 от 10 февраля 2003 года).

Издатель журнала: Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Учредитель журнала: Региональная общественная организация «Общество выпускников факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова»

С января 2013 года выпускается Объединенной редакцией факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ в рамках реализации договора о сотрудничестве между факультетом журналистики МГУ и ВШЖМК СПбГУ.

Электронный журнал «Медиаскоп», в соответствии с решением президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.02.2010, включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

Публикация в журнале является печатным трудом.

Периодичность выпусков электронного издания «Медиаскоп» четыре раза в год (один раз в квартал).