Электронный научный журнал «Медиаскоп» в соответствии с решением президиума ВАК при Минобрнауки РФ от 19.02.2010 и от 09.02.2016 включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Индексируется национальной библиографической базой данных научного цитирования РИНЦ

ISSN 2074-8051

Electronic scientific journal ”Mediascope” in accordance with the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission under the Ministry of education and science of Russian Federation was included into the list of peer-reviewed scientific publications in February 19, 2010 and February 9, 2016.

The journal is indexed by the Russian national bibliographic database of science citation ISSN 2074-8051